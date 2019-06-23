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23 Haziran 2019 14:57 | Pazar

Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?

Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika gelişmeleri güncel olarak araştırılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? sorusunun yanıtı tüm İstanbullular tarafından merak ediliyor. İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından 23 Haziran seçim sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin detaylarında yer alacak. Güngörenseçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika gelişmeleri ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sizlerle...

Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor.Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? sorusunun yanıtı milyonlarca seçmen vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden seçimleri için geri sayım çoktan başladı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları ve kimin kazanacağı heyecanla takip ediliyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Peki, Güngören seçim sonucu nasıl? Güngörenoy oranları haberimizin detaylarında yer alıyor.  

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GÜNGÖREN SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Güngören 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

GÜNGÖREN 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Güngören 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Güngören oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Güngören Belediye Başkanı AK Parti adayı Bünyamin Demir oldu.  Güngören belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Güngören yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi - Adnan Hacıabdullahoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi - Abdul Kadir İnan

Türkiye Komünist Partisi - Fatma Akın

Vatan Partisi - Eylem Aşamdır

Büyük Birlik Partisi - Mustafa Duman

Cumhuriyet Halk Partisi - İsmet Yaşar

Adalet ve Kalkınma Partisi - Bünyamin Demir

Demokrat Parti - Mehmet Turan

Halkların Demokratik Partisi - Abdulcebbar Çakmak

Demokratik Sol Parti - Nazım Özdemir

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?
İlkokulu Almanya'da okuyan Bünyamin Demir, Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yapan Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev almaya başladı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. 

Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 6 Mayıs 2018'de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri'nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi altında adil düzen çalışmaları da yapmakta olan Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

GÜNGÖREN NÜFUSU KAÇTIR?
Güngören nüfusu 2018 yılına göre 289.331. Bu nüfus, 145.936 erkek ve 143.395 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,44 erkek, %49,56 kadındır.
 

GÜNGÖREN HAKKINDA
1992 yılından bu yana ilçe statüsüne sahip, eski bir Rum köyü olan Güngören, eski adıyla Vidos, 1950’lerden itibaren yoğun göç almaya başladı. Nüfusu hızla artan bu İstanbul ilçesi, şehrin batısında, Çatalca yarımadasında bulunuyor. Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy ile komşu olan ilçe, aynı zamanda İstanbul’un en küçük ilçesi.

Yoğun iş merkezlerinin olduğu Merter ve Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Davutpaşa Kampüsü Güngören’de yer alıyor.  

İlçede görebileceğiniz birkaç yer var: Genç Osman Camii ve haftasonu piknik yapıp, doğada vakit geçirebileceğiniz Aziz Paşa Mesire Yeri (Güngören Belediyesi Mesire Alanı) bunlardan iki tanesi.

 

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