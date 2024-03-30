Başkan Erdoğan: Deprem kapımızı çalmadan İstanbul'u hazır hale getireceğiz

Başkan Erdoğan, Güngören'de düzenlenen mitingde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Güngören İstanbul'un önemli merkezleri arasına girmeyi başardı.

Deprem kapımızı çalmadan tüm ilçeleriyle İstanbul'u depreme hazır hale getireceğiz.

Güngören, geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakına Milletvekilliğinde %52, Cumhurbaşkanlığında %54 oranında destek verdi. Bunun için her birinize şükranlarımı sunuyorum

Deprem kapımızı çalmadan tüm ilçeleriyle İstanbul'u depreme hazır hale getireceğiz. Sadece belediyemiz değil, bizler de merkezi yönetim olarak her zaman İstanbul'un yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil.

(Para sayma görüntüleri) Neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var.

Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz.

"Benim tatil yapma hakkım yok mu?" diyor. Sana bir daha dönmemek üzere benim milletim tatil hizmeti verecek.