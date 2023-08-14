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Güney'de Basra sıcakları etkisi: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti
14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:49:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:49:00

Güney'de Basra sıcakları etkisi: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti

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Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde Basra'dan gelen sıcak hava dalgası etkili oluyor. Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklığı 50 dereceyi geçtiği bildirilmekte.

Eyyam-ı Bahur ve Afrika'nın ardından bu kez de Basra sıcakları geldi.

Yeni sıcak hava dalgası tüm yurdu etkiledi ancak Akdeniz sahilleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi adeta yanıyor...

Termometreler Gaziantep'te 44, Şanlıurfa'da ise 43 dereceyi gördü. Cadde ve meydanlar boşaldı, bazı vatandaşlar sıcaklar yüzünden işe dahi gidemedi.

BUZLU HAVUZDA BUZLU AYRAN SERVİSİ

Mersin ve Antalya'da nemin de etkisiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Havuzda serinlemeyi tercih edenler buz kalıplarıyla yüzmenin şaşkınlığını yaşadı. Gün boyunca havuz başında buzlu ayran servisi yapıldı.

ADANA'DA HİSSEDİLEN 52 DERECE

Adana'da da termometreler 42 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 52 dereceyi buldu. Kentteki nem oranı ise akşam saatlerinde yüzde 90'ı buluyor.

Sıcak hava dalgasının 20 Ağustos'a kadar etkili olması bekleniyor.

Etiketler : Sıcaklar Basra Hava
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