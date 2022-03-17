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17 Mart 2022 Perşembe 18:39:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 19:01:00

Güney Kore Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarınki açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılacak Kim, 19 Mart'a kadar sürecek ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Etiketler : Güney Kore Kim Boo-kyum 1915 Çanakkale Köprüsü
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