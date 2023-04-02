Güney Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Güney Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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