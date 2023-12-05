Güney Amerika ülkesinden Aselsan'a özel ilgi! İmzalar an meselesi!

ASELSAN MEKO 360 destroyer modernizasyonu projesi Arjantin Donanmasının ilgisini çekiyor.

Arjantin'in önde gelen savunma sanayisi sitesi "Zona Militar"ın (Askeri bölge) internet sitesinde çıkan habere göre, ASELSAN firması, Arjantin Donanması'na sunulmak üzere MEKO 360 destroyerlerinin modernizasyonuna ilişkin bir proje üzerinde çalışıyor.

Haberde, projenin, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından işletilen MEKO 200TN Barbaros fırkateynlerinin modernizasyonuna yönelik bazı hususları içereceği bildirildi.

Deniz Filosu Komutanı Tuğamiral Carlos Maria Allievi, Mayıs 2023'teki açıklamasında, yeni fırkateynlerin satın alınmasının yanı sıra orta ve uzun vadeli projeleri arasında, MEKO 360 gemilerinin yeteneklerini geri kazanabilecek şekilde modernize edilebilmesinin önemini hatırlatmıştı.

Gemilerin atış kontrol, radar ve elektronik sensörler gibi unsurlarının Türk üretimi sistemlerle modernize edilmesi bekleniyor.

ASELSAN'ın Türk Deniz Kuvvetleri için yaptığı modernizasyon paketinin son derece başarılı bulunduğu ve dünya çapında ilgi gördüğü biliniyor.

"Arjantin Donanması, Geleceğe Bakış Açısıyla MEKO 360 Muhriplerini Modernize Etmeyi Hedefliyor" başlığıyla çıkan haberde, farklı modernizasyon projelerinin gözden geçirileceği ve süreç içerisinde MEKO 200 üzerindeki çalışmanın kapsamının bütçeye göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Modernize edilecek unsurlara değinilen haberde algılama ve yönlendirme sistemleri, entegre komuta kontrol sistemleri, sevk tesisi, silahlardaki iyileştirmeler, Türkiye ve Yunanistan'daki Barbaros ve Hydra sınıflarının geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

TÜRK DONANMASININ VURUCU GÜCÜ BARBAROS

Haberde, Türk endüstrisinin ulaştığı tecrübeye işaret edilerek yakın zamanda Barbaros fırkateynlerindeki son deneyimleri ile Nijerya'nın tek MEKO 360'ının modernize edilmesi örnek gösterildi.

Türk donanmasının "vurucu gücünü" oluşturan unsurlardan Barbaros sınıfı fırkateynler tepeden tırnağa yerli ve milli sistemlerle modernize ediliyor.

Yarı Ömür Modernizasyonu-B (B-YÖM) programı kapsamında yenilenen TCG ORUÇREİS fırkateyni seyir testlerini sürdürüyor.

ASELSAN yönetiminde gerçekleşen faaliyetle gemi, tüm sistemleriyle yerli hale geldi.

Türk basınında çıkan haberlerde, Barbaros (Meko 200) sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesinde çok detaylı bir icraat çıkaran ASELSAN'ın buradan kazandığı tecrübe ve referans sayesinde Arjantin'in Almirante Brown (MEKO 360) sınıfı destroyerlerinin modernizasyonu programı için teklif vereceği bilgisi paylaşıldı.