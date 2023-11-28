Güney Afrika'da elektrik krizi derinleşiyor
Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, elektrik santrallerinde ardı ardına yaşanan arızalar nedeniyle 5 gün boyunca günde 10 saate varan elektrik kesintileri uygulanacağı bildirildi.
Ulusal elektrik firması Eskom'dan yapılan açıklamada, bugünden itibaren 2 Aralık akşamına kadar günde 6 ila 10 saat planlı kesintilerin olacağı duyuruldu.
Kıtada elektriğe erişimin en fazla olduğu ülkelerden Güney Afrika'da, eskiyen üretim altyapısı, sabotajlar ve kablo hırsızlığı nedeniyle uzun süredir ciddi elektrik krizi yaşanıyor.
Son haftalarda ise elektrik santrallerinde yaşanan arızalar nedeniyle mevcut kriz giderek derinleşiyor.
Nükleer enerji üreticisi Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'ininden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor. Güney Afrika, dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.
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