Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.
24 Ağustos 2023 Perşembe 11:03:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 11:03:00
Güney Afrika Cumhurbaşkanı duyurdu! BRICS'ten 6 ülkeye üyelik daveti
Son Dakika Haberleri.. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.
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