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24 Ağustos 2023 Perşembe 11:03:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 11:03:00

Güney Afrika Cumhurbaşkanı duyurdu! BRICS'ten 6 ülkeye üyelik daveti

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Son Dakika Haberleri.. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.

Etiketler : Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa Suudi Arabistan
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