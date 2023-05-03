VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Başkan Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti
Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi
52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 şüpheli gözaltında
Kampa gidecek
Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:38:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:38:00

Güneşli havaya aldanmayın: 4 gün boyunca sağanak var

ABONE OL

Meteoroloji, 3 Mayısa hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni hava durumuna göre, yarından sonra İstanbul dahil yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelere ise kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte 3 Mayıs Çarşamba il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji, 3 Mayısa hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni hava durumuna göre, yarından sonra İstanbul dahil yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelere ise kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 MAYIS İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : Meteoroloji Parçalı ve çok bulutlu yağmur sağanak
Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek

Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!
Annem kazandı, babam yakalandı

Annem kazandı, babam yakalandı
Mutluluğa ‘evet' dediler

Mutluluğa ‘evet' dediler
50'sinde çifte mutluluk

50'sinde çifte mutluluk
Aşkı için sahneleri bıraktı

Aşkı için sahneleri bıraktı
Tazminatı bağışladı

Tazminatı bağışladı
Üzerinde taşıdığı uğurları var

Üzerinde taşıdığı uğurları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX