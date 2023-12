Gündem oldu... Yunan Bakan Erdoğan'ı görünce eğilerek selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinde başkent Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya gelmiş, görüşmede Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis de hazır bulunmuştu. Erdoğan ve Sakellaropoulou'nun Cumhurbaşkanlığı binasında görüşmeye geçtiği sırada Yunan Bakan'ın Erdoğan'ı eğilerek selamlaması dikkat çekti.

Yunan Bakanın, Erdoğan'ı selamlama şekli Yunan medyasında büyük yankı uyandırırken Bakan Gerapetritis, konuya CNBC kanalına verdiği röportajda değindi. Gerapetritis, Erdoğan'ı eğilerek selamlamasına, "Yunanistan'da Türkiye ile yürüttüğümüz yaklaşıma karşı çıkan sesler olduğunu anladığımı ifade etmek isterim. Her türlü bakış açısını kabul edebilirim ancak, ülke için yapıcı olan bu ziyarete gölge düşürme çabasını anlayamıyorum. Şunu vurgulamak isterim. Bugün de olduğu gibi Devlet Başkanlarına her zaman gereken saygıyı göstereceğim. Bildiğiniz gibi sabah saatlerinde Erdoğan'ı karşıladım ve görüntüler her şeyi anlaşıyor" ifadelerini kullandı.