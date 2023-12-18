18 Aralık 2023 Pazartesi 23:35:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 23:35:00
Gümüşhane'de korkutan deprem!
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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