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18 Aralık 2023 Pazartesi 01:34:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 01:34:00

Gümüşhane'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : deprem Gümüşhane Kelkit
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