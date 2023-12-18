Gümüşhane'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:01:15:50 TSİ
Enlem:39.93083 N
Boylam:39.3175 E
Derinlik:15.03 km
Detay:https://t.co/hfFp0YTRID@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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