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23 Eylül 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 14:30:00

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar uyuşturucu analizlerinin sayısını artırdı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, uluslararası geçerliliğe sahip uyuşturucu analizlerinin sayısını 4'e yükseltti.

Kriminal laboratuvar, uzman personeli ve son teknoloji cihaz ve ekipmanlarıyla narkotik ve psikotrop maddelerin türlerinin ve miktarlarının tespitinde önemli rol oynuyor.

Laboratuvar incelemeye konu olan delile ilişkin adli makamlarca talep edilen uzmanlık analiz raporu düzenlenmesinde ve bu kapsamda suçla mücadelede kritik bir işlevi yerine getiriyor.

Gümrük kapıları, havalimanları ve deniz limanlarından gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu maddelerin numunelerinin incelendiği laboratuvarda kolluk birimlerinin, cumhuriyet savcılıklarının ve mahkemelerin süreçleri hızlanıyor.

Geçen yıl metamfetamin ve kokain uyuşturucu maddelerinin analizi için Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) uluslararası nitelikte akredite olan laboratuvar, bu yıl ağustosta da MDMA (ekstazi) ve eroin maddelerinin analizi için akredite oldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE DE KAPSAM GENİŞLETME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç, uyuşturucu maddeleri analiz ettiklerini belirterek "Bu kapsamda 2023 içerisinde 9 bin 771 analiz yaptık." açıklamasında bulundu.

Laboratuvarın TÜRKAK tarafından daha önce 2 deney metodunda akredite olduğunu aktaran Özdinç şunları kaydetti:

"Laboratuvarımız, bu yıl da kapsam genişletme çerçevesinde 2 deney metodundan akredite olarak güvenli ve kaliteli sonuçları elde ettiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Laboratuvarımızın verdiği bu uzmanlık analiz raporları uluslararası çerçevede geçerli olmakla beraber, laboratuvarın doğru ve etkili sonuç verdiğinin bir kanıtı olmaktadır. Laboratuvar olarak önümüzdeki dönemlerde de kapsam genişletme çalışmalarımız devam edecektir."

Özdinç, laboratuvarda doğal, sentetik ve yarı sentetik uyuşturucu maddelerinin tespitinin yapıldığını, iki yeni tip sentetik ürün tespitini de sağladıklarını anlattı.

Laboratuvarın akredite olması sayesinde bilimsel ve uluslararası alanda geçerli analiz raporları düzenlendiğine dikkati çeken Özdinç şu değerlendirmede bulundu:

"Laboratuvarımızın bu kapsamda analiz faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Jandarma Kriminal Laboratuvarı ile işbirliği yaparak sadece uyuşturucu madde analizi değil, parmak izi, el yazısı doküman, veri ve görüntü incelemeleri kapsamında 8 personelimiz eğitim almaktadır. Önümüzdeki yıl, eğitimlerinin tamamlanmasına müteakip bu inceleme bölümlerinden de arkadaşlarımız rapor düzenleyeceklerdir. Laboratuvarımızın akredite olması, deney raporlarının uluslararası anlamda geçerliliğinin bir kanıtıdır. Bu anlamda Bakanlığımızın suç ve suçluyla olan mücadelesinde müdürlüğümüz bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek inceleme faaliyetleri konusunda uluslararası geçerli analiz faaliyeti yürütmektedir."

Birleşmiş Milletlerin (BM) laboratuvara yılda 2 defa numune gönderdiğini ve yeterlilik testlerine katıldıklarını anlatan Özdinç yılda 1 kez de TÜRKAK tarafından denetlendiklerini bildirdi.

Özdinç, "Yaptığımız iş ve işlemler bu anlamda teyit edilmekte, doğruluğu kanıtlanmakta ve sertifikasyon her yıl yenilenmektedir." dedi.

Etiketler : ticaret bakanlığı gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüğü uyuşturucu analiz
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