VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 44'lerde
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Assos ve Troya tünellerinden bir haftada 53 bin araç geçti
Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi: Benim için çok onurlu bir görev
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin varsa çık karşıma!
Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson kentindeki siviller tahliye ediliyor
İngiltere'de demir yolu çalışanları ücret anlaşmazlığı nedeniyle yeniden greve gidecek
Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinde bu yıl rekor büyüme bekleniyor
Malatya kayısısının üretim maliyetini çekirdeği karşılıyor
e-ticaret cirosu 3. çeyrekte yüzde 243 yükseldi
Gıda güvenliği ve fiyat artışlarına karşı "tahıl koridoru"nda süre uzatımı hassasiyeti
Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor
Özel doktoru Sekib Sokolovic merhum Aliya İzetbegoviç'i anlattı: Hem insan hem de karakter olarak bü...
Boşnak akademisyenler AB'nin "aday ülke" statüsü görüşünü "göz boyama" olarak nitelendirdi
Hukukçular Türk basınının dijital dünyadaki telif hakları için "AB modeli" önerdi
Diyanet yurt genelinde sanat atölyeleri açacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maden ocağındaki patlamanın mağdurlarına desteğini sürdürüyor
Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirdi
Başkan Erdoğan, havalimanına inen ilk devlet başkanı olacak
Bölgede tansiyon düşmüyor!
Teröristlerin eğitim kampı Yunanistan!
Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Rus komutan itiraf etti: Zor kararlar alabiliriz
19 Ekim 2022 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 11:53:00

Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde bir depoda bandrolsüz ve sahte bandrollü tütünlerin depolandığı ve buradan sevkiyat yapılacağı bilgisi alındı.

Söz konusu adres ve çevresinde araştırma yapan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Depoya baskın düzenleyen Gümrük Muhafaza ekiplerince satışa hazır halde 126 çuval ve pakette 2 bin 820 kilogram bandrolsüz, 200 pakette 200 kilogram sahte bandrollü olmak üzere toplam 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Etiketler : Ankara Gümrük Muhafaza Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gümrük Muhafaza ekipleri
Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim

Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim
11 günde 33 bin kişiyle buluştu

11 günde 33 bin kişiyle buluştu
Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak

Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak
Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di
‘Vefa'ya devam

‘Vefa'ya devam
Unutulmaz performans

Unutulmaz performans
O artık Selma Öğretmen

O artık Selma Öğretmen
Fakir erkekle olmaz

Fakir erkekle olmaz
Mehter takımıyla kutlama

Mehter takımıyla kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX