Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirdi
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde bir depoda bandrolsüz ve sahte bandrollü tütünlerin depolandığı ve buradan sevkiyat yapılacağı bilgisi alındı.
Söz konusu adres ve çevresinde araştırma yapan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Depoya baskın düzenleyen Gümrük Muhafaza ekiplerince satışa hazır halde 126 çuval ve pakette 2 bin 820 kilogram bandrolsüz, 200 pakette 200 kilogram sahte bandrollü olmak üzere toplam 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
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