  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizli'den acı haber! Büşra öğretmenin kahreden ölümü...
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:03:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:05:00

Adalet Bakanı Gül: Hukuk önünde hesap verecekler!

ABONE OL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hrant Dink Vakfına yönelik ölüm tehdidine ilişkin "Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından, Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Vakfın e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı açıklanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER