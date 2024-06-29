Gül bahçeleri turistik listede

Mardin'de turistlerin gezilecek yerler listesine sanatçının Gül Bahçeleri de eklendi. Seneye Mardin'de cazibe merkezine eklenecek yerleri için çalışmalara şimdiden başlayan Mardini, "Çalışmalara başladık. Halkımız ve turistler için kafeler yapacağız. Hem kendi ürünlerimizi tanıtacağız hem de lokum, çikolata ve kahveler olacak" dedi. Berdan Mardini'nin gül ve lavanta bahçelerinin yer aldığı Mardin'de gelecek sene Kültür Yolu Festivali kapsamında Gül Festivali'nde yapılacağı öğrenildi.