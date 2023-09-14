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14 Eylül 2023 Perşembe 15:34:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 15:34:00

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İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Özbekistan'da düzenlenen toplantılara katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Özbek gençlerle buluştu.

Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Etnospor Festivali ve Etnospor Zirvesi'nin açılışını gerçekleştiren Bilal Erdoğan, programın ardından ICYF tarafından düzenlenen toplantıda Özbek gençlerle bir araya geldi.

Özbekistan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alişir Sadullayev'in de katıldığı toplantıda konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, gençliğin gelişimi ve gençlerin katılımı alanındaki zorluklar ve fırsatlardan bahsetti.Bilal Erdoğan da konuşmasında Türkiye ve Özbekistan arasındaki köklü geçmişin bugünkü dostane ortamın oluşmasında büyük bir payı olduğunu belirtti. Türkiye ve Özbekistan gençlerini birbirinden ayırmadıklarını, iki kardeş toplumun geçmişinde ortak bir hafıza olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının ardından gençlik temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Hive'deki programın ardından ICYF tarafından Taşkent'teki TOBB Üniversitesi'nde genç girişimcilere yönelik bir toplantı düzenlendi. Özbekistan Gençlik Politikası ve Spor Bakanı Adham İlhamovic İkramov , Bakan Yardımcısı ve Gençlik İşleri Ajansı Başkanı Alişir Sadullayev, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ICYF Başkanı Taha Ayhan'ın katıldığı toplantıda genç girişimciliğin çeşitli yönleri ele alındı. Konuşmacılar, gençliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Etiketler : Özbekistan Bilal Erdoğan Özbekistan İslam İşbirliği
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