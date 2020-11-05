Gripten koruyan karışım bal ve propolis

Uzmanlar hastalıklara karşı güçlü bağışıklık sistemine dikkat çekiyor. Daha önce dünyanın en saygın eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi tarafından piyasadaki antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha etkili olduğu ispatlanan bal, özellikle toz propolis ile karıştırılarak tüketildiğinde çok daha etkili oluyor. Uzmanlar "Araştırmalara göre bal grip enfeksiyonunun iyileşme sürecini de 2 güne düşürüyor, öksürüğü yüzde 50 azaltıyor. Balın etkisini daha da artırmak için propolis ile doğru karışım şeklinde tüketilmesi gerekiyor” dedi. Beslenme uzmanları "Doğallığından emin olduğumuz her bir çorba kaşığı ham bal için yarım çay kaşığı katkısız toz propolis eklenmelidir. Karışımlar hazırlanırken asla metal kaşık kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım cam kavanozda, serin ve rutubetsiz bir yerde, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Sabahları aç karnına düzenli şekilde tüketilmelidir" diye öneride bulundu.

