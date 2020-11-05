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05 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00

Gripten koruyan karışım bal ve propolis

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Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs salgınının yanı sıra gribal enfeksiyon tehlikesi de toplum sağlığını tehdit ediyor.

Uzmanlar hastalıklara karşı güçlü bağışıklık sistemine dikkat çekiyor. Daha önce dünyanın en saygın eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi tarafından piyasadaki antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha etkili olduğu ispatlanan bal, özellikle toz propolis ile karıştırılarak tüketildiğinde çok daha etkili oluyor. Uzmanlar "Araştırmalara göre bal grip enfeksiyonunun iyileşme sürecini de 2 güne düşürüyor, öksürüğü yüzde 50 azaltıyor. Balın etkisini daha da artırmak için propolis ile doğru karışım şeklinde tüketilmesi gerekiyor” dedi. Beslenme uzmanları "Doğallığından emin olduğumuz her bir çorba kaşığı ham bal için yarım çay kaşığı katkısız toz propolis eklenmelidir. Karışımlar hazırlanırken asla metal kaşık kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım cam kavanozda, serin ve rutubetsiz bir yerde, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Sabahları aç karnına düzenli şekilde tüketilmelidir" diye öneride bulundu.

Etiketler : bal propolis gripten koruyan karışım
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