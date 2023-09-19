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19 Eylül 2023 Salı 13:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 13:00:00

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son Dakika Haberleri.. Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etiketler : Şırnak gri kategori 1 terörist Bakan Yerlikaya açıkladı Gri kategoride terörist öldürüldü.
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