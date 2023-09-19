Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son Dakika Haberleri.. Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
⬜️ GRİ KATEGORİDE YER ALAN— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 19, 2023
1️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
DÜN #Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda �� 1'i Kırmızı, �� 1'i Turuncu, ⬜️ 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4... pic.twitter.com/ocBawi7zdc
- Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
- Düzce'de selin ardından oluşan "mil kuraklığı" tarım alanı ve meraları etkiledi
- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu toplantıya almadı
- Ankara'da sanayi sitesinde yangın
- Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı
- Baroların adli yardım ödeneklerine ilişkin iptal kararı Resmi Gazete'de