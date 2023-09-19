Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

⬜️ GRİ KATEGORİDE YER ALAN

1️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



DÜN #Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda �� 1'i Kırmızı, �� 1'i Turuncu, ⬜️ 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4... pic.twitter.com/ocBawi7zdc