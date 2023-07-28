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Gri kategorideki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
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28 Temmuz 2023 Cuma 13:40:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 13:40:00

Gri kategorideki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 jandarma personelinin şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı belirlenen ve Terörden Arananlar listesinde "gri kategori"de bulunan terörist Redur Siser kod adlı Güven Özcan'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis'in Hizan ilçesi Sarıtaş köyü kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu'nun başlatıldığını ve devam ettiğini bildirdi.

J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğiyle yürütülen operasyona JÖH, Jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katıldığını kaydeden Yerlikaya, operasyon esnasında dün çıkan silahlı çatışma sonucu, Terör Arananlar listesinde "gri kategori"de bulunan Redur Siser kod adlı Güven Özcan isimli teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, Özcan'ın 4 eyleme katıldığını, bu eylemlerde 10 Jandarma personelinin şehit olduğunu, 11 jandarma personelinin de yaralandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Terör sona erene kadar mücadeleye devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

4 FARKLI EYLEME KATILDI

Terörist Özcan'ın, 18 Ağustos 2016'da Bitlis-Hizan Yaylacık bölgesinde Hizan-Bahçesaray yolunda 5 Jandarma personelinin şehit olduğu ve 5 Jandarma personelinin yaralandığı EYP'li saldırı, 25 Nisan 2017'de Bitlis-Merkez Sarıkonak Köyü Sehi bölgesinde 1 jandarma personelinin şehit olduğu ve 1 jandarma personelinin yaralandığı EYP'li saldırı, 8 Temmuz 2017'de Bitlis Hazo Boğazı mevkiinde 2 jandarma personelinin şehit olduğu ve 1 jandarma personelinin yaralandığı konvoya yapılan EYP'li saldırı ile 2 Mayıs 2020'de Bitlis Çeltikli Sehi bölgesinde icra edilen operasyon sırasında 2 jandarma personelinin şehit olduğu ve 4 jandarma personelinin yaralandığı operasyon birliklerine yapılan saldırıya katıldığı tespit edildi.

Etiketler : ali yerlikaya gri kategori terörist
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