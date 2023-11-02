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02 Kasım 2023 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 12:02:00

Gri kategoride aranan terörist üç ayrı girişi olan mağarada etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1802'ye yükseldi. Gri kategoride aranan terörist ise 3 ayrı girişi olan mağarada etkisizleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1802'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 145'e ulaştı.

Yine, Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hale getirildi, değişik çaplarda toplam 1373 silah ve 766 in 339 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 460 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha edildi, 771 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Son olarak Pençe-Kilit bölgesinde devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetlerinde; çok sayıda odası bulunan, odalar dahil derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirildi ve 3 ayrı girişi olan bir mağara tespit edildi.

GRİ LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Burada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, Gri Liste'de olduğu belirlendi.

Ayrıca, mağarada çok sayıda yaşam malzemesi, mühimmat, termal şemsiye, elektrik kablosu, jeneratör ve patlayıcı ele geçirildi.

Tespit edilen mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

SURİYE

Diğer taraftan Suriye'de harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 425 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 1321 terörist etkisiz hale getirildi.

HUDUTLARDA SON BİR HAFTADA 561 ŞAHIS YAKALANDI

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 561 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

2 bin 452 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece, yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 974'e yükseldi. Bu şahıslardan 394'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 560 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 182 bin 129 oldu.

FETÖ İLE MÜCADELE

Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında hassasiyetle devam eden FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz karalılıkla sürmektedir.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terör örgütü
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