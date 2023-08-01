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01 Ağustos 2023 Salı 16:48:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 16:48:00

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Sultan Oruç'un 4 jandarmanın şehit edildiği, 2 jandarmanın yaralandığı saldırılara katıldığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride aranan PKK terör örgütü mensubu "Ardem Ararat" kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma komando birliklerinin kararlı takibi sonucu bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas kurulduğunu belirtti.

Çıkan çatışmada Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

Etiketler : ali yerlikaya gri kategori terörist sultan oruç
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