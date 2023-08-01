Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride aranan PKK terör örgütü mensubu "Ardem Ararat" kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma komando birliklerinin kararlı takibi sonucu bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas kurulduğunu belirtti.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK����



4 JANDARMAMIZIN ŞEHİT,

2 JANDARMAMIZIN YARALANDIĞI EYLEMLERE KATILAN VE GRİ KATEGORİDE YER ALAN

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



Jandarma komandolarımızın ISRARLI VE KARARLI takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan... pic.twitter.com/LBGM9B0QfI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2023

Çıkan çatışmada Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."