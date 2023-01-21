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21 Ocak 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 10:45:00

Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin 18 sanık tahliye edildi

Kaynak: AA

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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda tribüne fişek atılarak taraftarın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 19 sanıktan 18'i adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 4'ü tutuksuz 23 sanık hakkındaki iddianameyi kabul eden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların durumlarını değerlendirdi.

Mahkeme, tribünden fişeği atarak Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işlediği iddiasıyla hapsi istenen F.E'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak" ve "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen 18 sanık ise mahkemece adli kontrol şartıla tahliye edildi.

OLAY

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'dekki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.

Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık F.E'nin işaret fişeğinin binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hapsi istenmişti.

Diğer sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

Etiketler : altay göztepe taraftar maç tahliye
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