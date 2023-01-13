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13 Ocak 2023 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 19:00:00

Gözleri Gönül Timi'nde

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Diyarbakır'da yaşlılar için "gönül timi" oluşturuldu. 20 ekip, çınarlarımızı ziyaret edip evlerinin temizliğini yapıyor, sobasını yakıyor, yemek yapıyor. Sonra da oturup karşılıklı çay-kahve içerek yalnızlıklarına ortak oluyor.

Diyarbakır'da yaşlılar için "gönül timi" oluşturuldu. 20 ekip, çınarlarımızı ziyaret edip evlerinin temizliğini yapıyor, sobasını yakıyor, yemek yapıyor. Sonra da oturup karşılıklı çay-kahve içerek yalnızlıklarına ortak oluyor.

HAFTADA BİR ZİYARET OLUYOR

Diyarbakır'da Bağlar yalnız yaşayan ileri yaştaki vatandaşların ihtiyaçlarına çare olmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 20 tane 'Gönül Timi' adında ekip oluşturuldu. Ekipler, yaptıkları ev ziyaretleri ile ilk etapta yalnız yaşayan 720 yaşlıyı belirledi. Bu kişilerin evlerine haftanın belirli günlerinde giden ekipler, genel temizlik ile yemek yapıyor, soba yakıyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler ayrıca demledikleri çay eşliğinde sohbet ettikleri yaşlıların yalnızlığını da gideriyor.

KAPIDA PENCEREDE BEKLİYORLAR

Yaşlı çınarlar gönül timinin evlerine gelecekleri zamanı heyecanla bekliyor. Ekiplerle ziyaretlere katılan proje koordinatörü Arzu Çetin, yaşlıların kurulan bu gönül birlikteliğinden mutluluk duyduğunu söyledi. "Teyzelerimizin, amcalarımızın evlerine giderek, onların yalnızlığını gideriyoruz. Onlara yoldaş, arkadaş oluyoruz. Asli görevlerimiz de var. Bunlar evleri temizlemek, yemek yapmak" diyen Çetin, yaşlıların kendilerini dört gözle kapıda, pencerede beklediğini anlattı.

Gönül timinde yer alan Şemle Demir, "Merhamete dayalı bir iş. Yaşlılarımızın duası, güler yüzü beni çok mutlu ediyor. Yorgunluk hissetmiyorum" diye konuştu.

Eşini 30 yıl önce kaybeden 63 yaşındaki Ziynet Zincirli, gönül timinin geleceği günü heyecanla beklediğine işaret ederek, "İyi ki geldiler, bana arkadaş, evlat, yoldaş oldular. Her şey para, iş, yemek değil. Bana güler yüzle bakmaları yeter" dedi.

Eşi 4 yıl önce vefat eden 73 yaşındaki Güllü Balta "Gelip, bana çay yapıyorlar, evimi temizliyorlar, yardım ediyorlar" diyor.

Etiketler : gönül timi Arzu Çetin Ziynet Zincirli Diyarbakır
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