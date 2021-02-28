Gözler yarınki Kabine toplantısında olacak! Yeni dönem başlıyor mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, normalleşme, aşılama, mutant virüs, okulların durumu ve 65 yaş kısıtlamasına kadar birçok konu görüşüldü. Gözler Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.



Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başlıyor. Kabine Toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak.

İl il normalleşme kararları o toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Lokanta, kafe ve restoranlar açılacak mı?

Bilim Kurulunda tavsiye kararları alındı. O tavsiye kararları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları kalacak mı, Restoranlar açılacak mı, Türkiye'nin il il normalleşmesi nasıl olacak? Tüm bu sorular Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine toplantısında yanıt bulacak.

İllerde risk durumuna göre tedbirler esnetilecek

İllerde tüm kısıtlamalar kademe kademe kaldırılacak. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller turuncu ile gösterilecek.

Kafe ve restoranlar belli kriterlerle açılacak

Bilim Kurulu normalleşme adımlarıyla ilgili rehber hazırladı. Esneme kararları bu rehbere göre il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınacak. Kafe ve restoranlar da bu kapsamda belli kriterlerle açılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, farklı iş kollarının faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulunun çalışmasını ve salgınla alakalı illerde son durumu istatistiki verilerle Kabine toplantısında anlatacak.

65 yaş kısıtlaması bitiyor mu?

65 yaş üstü de merakla, sokak kısıtlaması esnetilecek mi diye bekliyor. Bakan koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlattı. "Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir." dedi.