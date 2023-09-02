Gözler Tina'da
Balıkesir Gönen'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i bulabilmek için 74 gün sonra eve dönen Doberman cinsi köpeğiTina'ya GPS cihazı takıldı ve ekiplerin aramasına öncülük etmeye başladı.
SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Gönen'de 77 gün önce kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'de adeta seferberlik ilan edildi. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü.
DÜN SABAH ORMANA GİTTİ
Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, Tina'nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi. GPS cihazı takılan Tina, dün sabah ekiplerle birlikte ormana gitti. Ekiplere öncülük etmeye başladı.
ALIKONULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. 74 gün sonra dönen Tina'nın bakımlı olduğu, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.