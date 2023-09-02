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02 Eylül 2023 Cumartesi 08:08:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 08:08:00

Gözler Tina'da

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Balıkesir Gönen'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i bulabilmek için 74 gün sonra eve dönen Doberman cinsi köpeğiTina'ya GPS cihazı takıldı ve ekiplerin aramasına öncülük etmeye başladı.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Gönen'de 77 gün önce kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'de adeta seferberlik ilan edildi. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü.

DÜN SABAH ORMANA GİTTİ

Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, Tina'nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi. GPS cihazı takılan Tina, dün sabah ekiplerle birlikte ormana gitti. Ekiplere öncülük etmeye başladı.

ALIKONULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. 74 gün sonra dönen Tina'nın bakımlı olduğu, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.

Etiketler : Gönen Korhan Berzeg köpeği Tina kayıp ekonomist köpek bulma operasyonu GPS takip
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