Gözler Tina'da

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ



Gönen'de 77 gün önce kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'de adeta seferberlik ilan edildi. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü.

DÜN SABAH ORMANA GİTTİ



Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, Tina'nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi. GPS cihazı takılan Tina, dün sabah ekiplerle birlikte ormana gitti. Ekiplere öncülük etmeye başladı.

ALIKONULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR



Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. 74 gün sonra dönen Tina'nın bakımlı olduğu, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.