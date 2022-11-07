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07 Kasım 2022 Pazartesi 11:52:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 11:52:00

Gözler son kez gökyüzüne çevriliyor... Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kaynak: AA

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Ay'ın bakır rengini almasıyla görüleceği kanlı Ay tutulması 8 Kasım'da gerçekleşecek. Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden izlenecek yılın son Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte detaylar...

Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, yarın Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yarın yılın son Ay tutulması gerçekleşecek.

Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.

Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.

Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.

Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

TUTULMA NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.

Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.

Etiketler : Kreiken Rasathanesi Ay tutulması Asya Avustralya Kuzey Kuzey ve Doğu Avrupa
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