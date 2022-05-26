VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Açık cezaevi hükümlülerinin izin süresinin uzatılma önergesi kabul edildi
Kira düzenlemesi 10 gün içinde tamamlanacak
Bakan Kurum, eleştirilere bir kez daha tepki gösterdi!
BM'den Arakanlı Müslüman sığınmacıların unutulmaması çağrısı
Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü
Çavuşoğlu, İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleriyle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu Maldivler İçişleri Bakanı ile görüştü
Kalın: Somut adım atılmazsa süreç ilerleyemez
Türkiye'de bugün 1260 kişinin testi pozitif çıktı
Texas'taki okul saldırısında ölen 19 çocuk aynı sınıftan
Başkan Erdoğan, Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti
Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır
ABD'de 5 ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü
Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na
Teröristlerin saklandıkları mağaraları ele geçirdi
Selçuk Bayraktar kumanda etti!
Sinop İkisu Köprüsü Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş. Tarafından Yeniden Hizmete Açılıyor!
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açacak
Macaristan'da savaş alarmı!
26 Mayıs 2022 Perşembe 00:48:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 00:48:00

Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, bugün yılın beşinci faiz kararını açıklayacak. Karar saat 14:00'te açıklanacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu bugün toplanacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın beşinci faiz kararı verilecek.

Karar saat 14:00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLER FAİZİN SABİT TUTULMASINI BEKLİYOR

Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bıraktı.

Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmesini öngörmüyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 23 HAZİRAN'DA

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da yapacak.

Etiketler : Merkez Bankası Faiz faiz kararı
Setlere bir küçük dönüş

Setlere bir küçük dönüş
Issız kadın evlendi

Issız kadın evlendi
'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Ceketin fiyatı konuşuldu

Ceketin fiyatı konuşuldu
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor

22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor
Ankara'da Edis rüzgarı

Ankara'da Edis rüzgarı
Albüm lansmanı TikTok'tan

Albüm lansmanı TikTok'tan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX