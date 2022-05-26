Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu bugün toplanacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın beşinci faiz kararı verilecek.

Karar saat 14:00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLER FAİZİN SABİT TUTULMASINI BEKLİYOR

Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bıraktı.

Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmesini öngörmüyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 23 HAZİRAN'DA

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da yapacak.