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30 Mayıs 2023 Salı 13:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 13:00:00

Gözler Meclis'te! Milyonları ilgilendiren ekonomik düzenlemeler yolda

Kaynak: TRT Haber

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28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu sonuçlandıktan sonra gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler yeni dönemde Meclis'in gündeminde yer alacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonuçlandıktan sonra Meclis'in yoğun mesaisi başlayacak.

Temmuz ve Ağustos'ta maaş artışları peş peşe gerçekleştirilecek.

MAAŞ ARTIŞLARI VE ENFLASYON FARKI MAAŞLARA YANSIYACAK

Yapılacak düzenlemelerden ilki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı ile ilgili olacak. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara seyyanen maaş artışı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında enflasyon farkı yansıtılarak refah payı artışı da eklenecek. Bunun için bir yasal düzenleme de yapılacak. Böylece emeklilerin maaşında üçlü bir artış gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER İÇİN YASAL DÜZENLEMELER

Yeni Meclis'in çıkartacağı düzenlemelerden birisi de ailenin desteklenmesi ile ilgili olacak.

Ev kadınlarının sigorta güvencesine kavuşturulması, primlerinin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi ve annelere daha erken emeklilik gibi yasal düzenlemeler gündemde.

Etiketler : çalışan emekli maaş enflasyon meclis
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