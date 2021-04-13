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13 Nisan 2021 Salı 11:23:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 11:23:00

Gözler Kabine'de! Tam kapanma olacak mı?

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Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı" kabine üyeleri karar verecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Kritik toplantı saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin bir de sunum yapacak.

TAM KAPANMA MI OLACAK?

Amaç Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek.

Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı" kabine üyeleri karar verecek.

PAKET SERVİSE GEÇİLDİ

Bu arada İçişleri Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerlerinde masada müşteri kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin bir hatırlatma yaparak, bugün itibarıyla yeme içme yerlerinin, paket servis esasına göre faaliyet göstereceğini, açık veya kapalı alanlarda masada müşteri kabul edilmeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kabine toplantısının ardından detaylara ilişkin genelge yayımlayacak.

Etiketler : kabine toplantısı ramazan tam kapanma koronavirüs pandemi
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