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17 Temmuz 2022 Pazar 09:12:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 09:12:00

Gözler kabine toplantısında: KYK borcu faizleri silinecek mi?

Kaynak: TRT Haber

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KYK kredi borcu müjdesi için gözler yarın düzenlenecek olan kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmalarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Milyonlarca genç, KYK kredi borçları için yeni bir düzenleme bekliyor.

TRT Haber'den aktarılana göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu beklentiye, "biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz" açıklamasıyla karşılık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı.

KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı.

2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.

KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler yarın yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.

Başkan Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

Etiketler : KYK kredi borcu KYK Yurt İçi Üretici Fiyat
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