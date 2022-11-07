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07 Kasım 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 09:30:00

Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi! Kritik konular masada

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kasım ayının ilk Kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere Bakanlar Kurulu'nu topluyor. EYT düzenlemesi, kadrolar, TOKİ'de son durum, Başörtüsüne anayasal güvence, ekonomi ve enerji, kış dönemi vatandaşa verilecek destekler, terörle mücadele ve dış politika Kabine toplantısının sıcak gündem maddeleri olacak.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL ÇÖZÜM DÜZENLEMESİ MASADA

Aileyi güçlendirecek başörtüsüne anayasal güvence getirmeye yönelik anayasa değişiklik süreci devam ediyor. Taslak metin tamamlandı.

DİREKT DEĞİŞİKLİK Mİ, REFERANDUM MU?

Düzenlemenin kabul edilmesi veya referanduma gitmesi için muhalefetin tavrı belirleyici olacak. AK Parti heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin ardından Meclis gündemine gelecek düzenleme, kabine toplantısında da kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması da bekleniyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ KABİNEDE ÜST SIRALARDA

Kabinenin ekonomi başlığı da yoğun. Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.

Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

MİLLİ ENERJİ POLİTİKALARI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Karadeniz'de 650 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği ortaya çıktı. 2023'te kullanıma sunulacak Karadeniz gazıyla ilgili yürütülen çalışmaları ve enerji merkezi başlığı başta olmak üzere milli enerji politikaları da masaya yatırılacak.

DIŞ POLİTİKA VE TÜRKİYE'NİN İMZASININ OLDUĞU KÜRESEL ÇÖZÜMLER

Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak.

Peş peşe Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan ile gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklarda masada olacak.

EYT DÜZENLEMESİ

Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm önerisinin düzenlemeyle güvence altına alınacağı EYT değişikliği ve çalışmalardaki son durum da Kabine gündeminde olacak. Başkan Erdoğan'ın EYT düzenlemesiyle ilgili brifing aldıktan sonra bir karar çıkması durumunda bunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Bilindiği gibi Başkan Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

TOKİ UCUZ KONUT KAMPANYASI TAM GAZ

Birçok ilde evlerin yerleri, teslim tarih ve kura detayları belli olurken TOKİ aracılığı ile dar gelirli ailelere yapılacak ucuz evlerle ilgili son durum da yine ilgili bakanlar tarafından kabinede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulunacak

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT KABİNE TOPLANTISI
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