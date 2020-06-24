Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplanacak.



Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.