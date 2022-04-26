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26 Nisan 2022 Salı 14:37:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 14:37:00

Gözler Bilim Kurulu'na çevrildi!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'en önemli toplantı olarak nitelediği, bugünkü Bilim Kurulu toplantısı başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'en önemli toplantı olarak nitelediği, bugünkü Bilim Kurulu toplantısı başladı.

Başkan Erdoğan saat 15'te Bilim Kurulu üyeleriyle beraber açıklama yapacak. Toplantıda alınan kararlar açıklanacak.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan
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