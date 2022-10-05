Gözler Başkan Erdoğan'ın grup konuşmasında!

Siyasette CHP'nin gündeme getirdiği 'başörtüsü' teklifi tartışılırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten merak uyandıran bir açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te yapacağı grup konuşmasının, tarihi bir mücadelenin yeni bir aşaması olacağını söyledi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.