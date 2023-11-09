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09 Kasım 2023 Perşembe 09:37:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 09:37:00

Gözler Başkan Erdoğan'da... Ekonomi Zirvesi başladı

Kaynak: AA

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne gelişte Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne gelişte Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Mirziyoyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, solunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bulundu.

Öte yandan, basın mensupları, Sempozyumlar Sarayı'nda kurulan medya merkezinde zirveyi takip ediyor.

Etiketler : başkan erdoğan taşkent zirve
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