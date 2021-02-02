Provokasyon deşifre oldu! 108 şüpheliden sadece 7'si...

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02 Şubat 2021 Salı 15:10:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 15:10:00

Gözaltına alınan 108 şüpheliden sadece 7'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıktı!

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İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yapılan son dakika açıklamasında, gözaltına alınan 108 şüpheliden sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yapılan son dakika açıklamasında, gözaltına alınan 108 şüpheliden sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı!

AA'da yer alan haberde valilik son olarak dün akşam Güney Kampüs'te gerçekleşen polis müdahalesinde gözaltına alınanlara ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği'nin açıkladığı bilgilere göre dün akşam saatlerine Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne giren polis 51 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların hepsinin öğrenci olduğu belirtildi. 50 öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 öğrencinin ise başka bir üniversitede öğrencilik yaptığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanalardan (50) şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğı, (1) şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir

1 ŞUBAT GÖZALTILARI

İstanbul'da 1 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Valiliği bu operasyonlarda gözaltına alınan 108 kişiden yedisinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu 101 şüphenin Boğaziçi öğrencisi olmadığını 15 öğrencinin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini açıkladı.

98 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Valiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 1 Şubat'ta gözaltına alınan 159 kişiden 98'inin ifadenin ardından serbest bırakıldığını duyurmuştu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PROTESTOLARI

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından öğrenciler protestolara başladı. Dün Güney Kampüs önünde Prof. Dr. Melih Bulu'yla konuşmak için bekleyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı.

Kampüse giren polisin sokağa çıkma yasağının başladığı uyarısı yaptığı belirtildi. 

Etiketler : boğaziçi üniversitesi işgal girişimi gözaltı istanbul valiliği
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