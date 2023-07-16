Göz göre göre cinayet! Mide küçültme ameliyatı öldürdü

İstanbul'da kasiyerlik yapan 19 yaşındaki Rojin Elveren, geçtiğimiz Çarşamba günü güle oynaya mide küçültme ameliyatı için gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı. İddiaya göre babasıyla birlikte gittikleri Bağcılar'daki özel klinikte ameliyat öncesi tetkikler yapılmaya başlandı.

Aynı yerde babası da EKG çektirdi. Babasına doktor yok sonucu daha sonra göreceğiz dedikleri öne sürülürken genç kız ameliyat için hazırland

Sabah'ta yer alan haberde babasının iddiasına göre genç kızın tahlilleri dahi çıkmadan ameliyat başladı. Ameliyat sırasında gelişen olumsuz durum sonrası da genç kız masadan kalkamadı. Aileyi arayıp kanaması durmuyor dediler.

Birkaç saat sonra ise kızlarının hayatını kaybettiğini söyleyip başka bir açıklama yapılmadı. Doktor ve hastaneden şikayetçi olan acılı aile dün genç kızlarını toprağa verdi.

"GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET"

Benim canım yandı başka kimsenin canı yanmasın evlat acısı çok büyük acı diyen baba Murat Elveren; "Hayatının baharında gencecik evladımı gelinlik giymeden toprağa verdim.

Bu yapılanlar göz göre göre cinayet, madem kızımın kalbi bu ameliyatı kaldıramayacaktı neden yaptılar. 40 bin liraya yakın para ile anlaştı kızım canından olmak için miydi? Bunun sorumluları en ağır şekilde cezalandırılsın ve hastanede, doktorda iyice araştırılsın istiyorum." ifadelerini kulandı.

"SONUÇLAR ÇIKMADAN AMELİYATA ALMIŞLAR"

Bize ameliyat başladıktan bir süre sonra haber geldi, kanaması oldu durduramıyoruz dediler diyen acılı baba; "Meğer kızım o anda zaten ölmüş. Kızımın atar damarı patlamış. Birkaç saat sonra gelip bize başınız sağ olsun dediler. Orada polisler vardı, şikayetçi olduk. Hastaneden başka bir açıklama dahi yapılmadı. Adli tıptan cenazemizi alırken kızımın kalp ritimlerinin bozuk çıktığını öğrendik. Meğerse kızım ameliyata zaten uygun değilmiş. Ama onlar sonuçları beklemeden ameliyata almışlar. Bu tam bir cinayet." şeklinde konuştu.