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05 Aralık 2022 Pazartesi 18:33:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 18:33:00

Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri (Gourmand World Cookbook Awards) 2023 seçkisinde 2 dalda ödüle aday gösterilmesinin emeğin, bilgi birikimin ve tecrübenin tezahürü olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabımızla ilgili güzel bir haber aldım. Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 seçkisinde 2 dalda aday gösterildi. Bu başarı, asırlık reçetelerimizi literatüre kazandırmak uğruna verilen emeğin, bilgi birikimi ve tecrübenin bir tezahürü. Özünde binlerce yıllık yaşanmışlığı barındıran Türk mutfağını adım adım geleceğe taşıyor olmak, büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Lakin dünya mutfaklarına örnek teşkil edecek daha nice keşfedilmeyen atıksız, ekolojik ve geleneksel tariflerimiz var."

Kitabın İngilizce ve Sırpça'nın ardından İtalyanca çevirisinin de raflardaki yerini aldığını aktaran Emine Erdoğan, "Zamanla tüm dünya dillerinde okurlarına ulaşacak. Kitabımızın tüm emektarlarına ve Türk mutfağına gönül veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yayımlanan yemek kitaplarının farklı dillere kazandırılmasına katkı sağlamak, gastronomi aracılığıyla ülkeler arası iletişimi geliştirmek ve ülkelerin tanıtımı amacıyla düzenlenen ve alanının en prestijlisi kabul edilen Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri için 1995'ten bu yana yemek, içecek ve yemek programları kategorilerinde adaylar yarışıyor.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, yarışmada "Gastrodiplomasi" ve "First Lady" kategorilerinde ödüle aday gösterildi.

Etiketler : Emine Erdoğan sosyal medya Gourmand Dünya Yemek Kitabı
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