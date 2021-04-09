Görüşü farklı olunca dışarı çıkarıldı... Esenyurt Meclisi'nde tepki çeken hareket

İstanbul Esenyurt Belediye Meclisi'nde bir basın mensubu CHP'li Meclis Başkanı tarafından meclisten dışarı çıkartıldı. Salonda bulunan AK Parti meclis üyeleri duruma tepki gösterdi.



AK Parti Esenyurt resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda basın mensubunun meclisten çıkartılma anlarının görüntüleri de yayımlandı.

"İŞTE CHP'DE ANLAYIŞ BUDUR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabı Twitter'dan görüntüleri paylaştı.

Kabaktepe duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen CHP'li ise tamam ama görüşü farklı ise öğretmen bile değildir. Eğer çiftçi başka bir partiye destek veriyorsa tehdit edilebilir. Gazetecinin görüşü farklıysa Meclis'ten atılabilir. İşte CHP'de anlayış budur. Esenyurt Meclisi'nde görüldüğü gibi."