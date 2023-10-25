VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
25 Ekim 2023 Çarşamba 11:20:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 11:20:00

Yolları görme engelliler için erişilebilir hale getirmeyen belediyeye para cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

Görme engelli kişinin taleplerini karşılamayan belediyeye 10 bin lira idari para cezası verildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), görme engelli kişinin oturduğu mahalledeki yolun erişilebilir hale getirilmesi talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan başvuruda, engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti ve ilgili belediyeye 10 bin lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, Konya'da yaşayan görme engelli bir kişi, 2016'da belediyeye başvurarak mahallelerine taşıt yolu yapılmasını talep etti. Talepleri hakkında 2022'ye kadar işlem yapılmayan kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) müracaatı üzerine yol yapılmasına ilişkin tavsiye kararı verildi ancak belediye maliyeti gerekçe göstererek taşıt yolu yapılamayacağını belirtti.

Engelli kişinin "en azından yaya yolu yapılsın" talebi üzerine belediye, belirtilen bölgeye parke taşı döşedi ancak bu da engelli kişinin evine ulaşımı sağlayacak şekilde olmadı. Kişi, yolun kenarındaki 30 metrelik yükseklik nedeniyle korkuluk yapılması talebinin de reddi üzerine TİHEK'e başvurdu.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti ve ilgili belediyeye 10 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

TİHEK'in ihlal kararında, kanunlar önünde bütün bireylerin eşit olduğu, engelliler açısından erişilebilirliğin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Başvuru konusu olayda muhatap belediye tarafından mevcut soruna ilişkin aşamalı dahi de olsa bir çözüm önerisi sunulmadığı aktarılan kararda, belediyenin erişilebilirliği sağlama konusunda da isteksiz davrandığı tespiti yer aldı.

Muhatap belediyenin devlete düşen pozitif yükümlülük kapsamında sağlaması gereken erişilebilirliği sağlamadığı kaydedilen kararda, "Başvuranın dezavantajlı bir konuma sokulduğu ve dolaylı ayrımcılığa maruz bırakıldığı anlaşılmaktadır. Açıklanan tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde başvuranın engelliliği nedeniyle ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı, eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : belediye hizmetleri görme engelli idari para cezası
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX