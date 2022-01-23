Google'dan Türkiye raporu! TBMM'ye gönderildi

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23 Ocak 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 09:47:00

Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Google Türkiye Temsilciliğinin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na gönderdiği raporda 2023 yılında Google Reklam Ürünleri ve hizmetlerin Türkiye ekonomisine genel olarak sağlayacağı katkının 333,8 milyar TL'ye yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Google reklam ürünlerinin Türk ekonomisine katkısı 2023'te 333,8 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.

Google, sadece üç ayda Türkiye'de kurallara uymadığı için 6,2 milyon içeriği kaldırdı. Çocukların güvenlik politikasını ihlal ettiği için kaldırılan video sayısının ise 2 milyon olduğu belirtildi. Google Türkiye Temsilciliği, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularına yazılı cevap niteliğinde bir rapor gönderdi. Raporda yer alan bilgiler özetle şöyle:

GOOGLE'DAN TÜRK EKONOMİSİNE 334 MİLYAR TL'LİK KATKI!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Google tarafından desteklenen dijital ekonominin millî gelirimiz içindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaşmıştır. Dijital kaldıraç işlevi gören hizmet ve ürünlerimizin desteklediği dijital ekosistemin Cumhuriyetimizin 100. yılında millî gelirin yüzde 4,7'sine kadar tırmanacağını öngörüyoruz. Google Reklam Ürünleri (Arama, Alışveriş, YouTube vs.) doğrudan ve dolaylı yoldan 2018 yılında Türk ekonomisine 29,5 milyar TL'lik katkı sağlamıştır. Bu da gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 0,8'lik bir katkıya tekabül etmektedir. 2023 yılında bu ürün ve hizmetlerin Türkiye ekonomisine genel olarak sağlayacağı katkının 333,8 milyar TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

ÖZEL ALGORİTMA YOK

Google'ın Türkiye'ye özel bir algoritması yoktur. Bilgi, 'sıralama algoritmaları' ile düzenlenir. Bu algoritmalar, hizmetlerimizi oluşturan veya denetleyen kişilerin ideolojik bakış açılarını teşvik ederek değil, kullanıcı testlerine göre ölçülmektedir ve hizmetlerimizin kullanışlılığını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

2 MİLYON VİDEO KALDIRILDI

Temmuz 2021'den Eylül 2021'e kadar, topluluk kurallarımızı ihlal etmesi sebebiyle 6,2 milyondan fazla içerik YouTube'dan kaldırıldı. Bu videoların yüzde 94'ü insanlardan ziyade öncelikle makineler tarafından işaretlendi. Makineler tarafından tespit edilen içeriklerin yüzde 8,7'si tek bir görüntüleme bile almamışken, yaklaşık yüzde 76'sı 10'dan daha az kez izlendi. 2021'in üçüncü çeyreğinde çocuk güvenliği politikası ihlalleri nedeniyle ise 2 milyon video kaldırılmıştır.

TALEPTE 4. SIRADAYIZ

YouTube tarafından, yüklendiği ülke bazında (video yükleme sırasındaki IP adresine göre), Temmuz - Eylül 2021 dönemde ülkeye göre kaldırılan videolar sıralamasında Hindistan birinciyken, Türkiye 12. sıradadır. Bununla birlikte, talep yoğunluğu bakımından Ocak-Haziran 2021 arasında Rusya 1. sıradayken Türkiye dördüncü sırada yer almıştır. Google şeffaflık raporu, yıllar içinde Google hizmetlerinin kullanımı arttıkça içerik kaldırılmasına yönelik idari taleplerin sayısında bir artış olduğunu göstermektedir. Ocak-Haziran 2021 dönemini kapsayan en güncel şeffaflık raporu, her iki unsur bakımından bugüne kadar görülen en yüksek yoğunlukları göstermektedir.

Türkçe, Google için öncelik arz eden bir dil olmuştur. Bu bağlamda, son 15 yıl içinde yaklaşık 230 milyon kelimeyi Türkçeye çevirdik, bu da Evliya Çelebi'nin 828 sayfalık Seyahatname eserinden 2.140 adet cilde tekabül etmektedir. Türkçeye bugüne kadar olan yatırımımız sayesinde 220'yi aşkın ürün ve hizmeti Türkiye'de ve dünyadaki Türkçe konuşan insanlara sunabildik.

Etiketler : Google reklam ürünleri Google MECLİS
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