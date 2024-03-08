VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya gel...
İstanbul'da asayiş uygulamasında 503 şüpheli yakalandı
Düzenli spor cilde de iyi gelir
Kandıra'nın Koreli çiftçisi
Gazze Şeridi'ndeki 60 bin hamile kadın yetersiz beslenmeden muzdarip
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
08 Mart 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 07:30:00

Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel "doodle"

Kaynak: AA

ABONE OL

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde kadınların yer aldığı simgeler bulunuyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Etiketler : google dünya kadınlar günü doodle
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Nişanlandılar

Nişanlandılar
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX