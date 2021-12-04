Google yeni özellikleri duyurdu

Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Google, akıllı cihazlarında kullanılan işletim sistemi Android ile ilgili gelecek yeni özelliklerini açıkladı.

İşte dünyada en çok tercih edilen ve 190 ülkede yaklaşık 2,5 milyar cihazda kullanılan Android işletim sistemi ile ilgili yeni özellikler:

1. KİTAP VE YOUTUBE WİGDET'I



Google, Android kullanıcıların çoğunlukla tatil dönemlerinde kullanabileceği iki yeni widget duyurdu.

'Google Play Kitaplar' adıyla geliştirilen widget ile tatil dönemlerinde okunacak kitaplara kolayca erişim sağlayacak yeni özellik ile birlikte yazılı ya da sesli kitaplara erişim takip edilebilecek.

Geliştirilen yeni Youtube Müzik widget'ı ile Google, uygulama üzerinden müzik dinlemeyi kolaylaştırırken, ekrandan kontrol edilebilmesini sağlayacak.

2. GOOGLE ANILAR

Şirket, Android işletim sistemine getireceği Google Fotoğraflar özelliğiyle yeni 'Anılar' özelliğini kullanıma sunuyor.

'Memories' özelliğiyle şirket, önemli olaylardan oluşan fotoğraf ve videoları birleştirirken, kullanıcılar bölümü özelleştirerek yeniden adlandırabilecek.

3. FAMILY BELL



Google, 'Family Bell' adını verdiği yeni özelliğiyle aile üyelerinin birbirlerinin günlük programlarını takip etmesine olanak sağlıyor.

Android işletim sistemi ile çalışan telefonlarda, akıllı hoparlörlerde ve akıllı ekranlarda kullanılabilecek özellik ile yaklaşmakta olan etkinlikler takip edilebilirken, bilgilendirme için alarm ve bildirim kurulabilecek.

Özelliği bir örnek ile sunan Google, "Aile yemeğine gidilecekse, herkesin bir uyarı alması sağlanabiliyor" dedi.

4. ARABA KULLANIMI KOLAYLAŞIYOR

Araç kullanımı sırasında Android işletim sisteminin daha kullanışlı hale gelmesini isteyen Google, işletim sistemine sahip telefonların, uyumlu bir araca bağlandığında otomatik olarak başlamasını sağlayacak.

Kısa mesajlara cevap vermeyi daha güvenli ve daha kolay bir hale getirmeyi planlayan Google, akıllı yanıt sistemi geliştireceğini duyurdu.

Arabayı kitlemek, kilidini açmak ve çalıştırmak özelliğini de Android telefonlar üzerinden yapılabileceğini belirten Google, ayrıca hemen müzik dinlemeye başlamak için yeni bir özellik de geliştirdiğini aktardı.

5. OTOMATİK SIFIRLAMAYA OLANAK SAĞLIYOR

Google, Android işletim sistemine eklediği son özelliğin ise gizlilik ile ilgili olduğunu duyurdu.

Eklenen yeni özellik ile birlikte Google, izinlerin otomatik olarak sıfırlanmasına izin veriyor. Uzun zamandır açılmayan bir uygulamanın izinlerinin otomatik olarak sıfırlamasına olanak sağlayan özellik ile bir uygulamanın çalışma zamanı izinleri otomatik olarak kapatılabiliyor.