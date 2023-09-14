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14 Eylül 2023 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 07:17:00

Gönüllü polisler depremzede çocukları eğlendirdi

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde konteyner kentte kalan çocuklar, Ankara'dan gelen 15 kişilik gönüllü polis ekibinin sürpriziyle şaşırdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde konteyner kentte kalan çocuklar, Ankara'dan gelen 15 kişilik gönüllü polis ekibinin sürpriziyle şaşırdı. Oyun eşliğinde keyifli vakit geçiren çocuklara pamuk şeker, balon dağıtılırken, yaklaşık bin çocuğa kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve top yardımı yapıldı.

Etiketler : Gönüllü polisler Kahramanmaraş Ankara
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