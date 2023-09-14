Gönüllü polisler depremzede çocukları eğlendirdi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde konteyner kentte kalan çocuklar, Ankara'dan gelen 15 kişilik gönüllü polis ekibinin sürpriziyle şaşırdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde konteyner kentte kalan çocuklar, Ankara'dan gelen 15 kişilik gönüllü polis ekibinin sürpriziyle şaşırdı. Oyun eşliğinde keyifli vakit geçiren çocuklara pamuk şeker, balon dağıtılırken, yaklaşık bin çocuğa kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve top yardımı yapıldı.
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