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19 Şubat 2023 Pazar 10:56:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 10:56:00

Gönüllü doktorlar yaraları sarıyor

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Uluslararası Doktorlar Derneği'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra çadırına giden gönüllü doktorlar, her gün onlarca depremzedenin yaralarını sarıyor, tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Dr. Harun Reşit Paksoy, "Bu kampta 10 bin kişi kalıyor. Bugüne kadar 1000 hastaya tarama yaptık. Psikososyal desteğe ihtiyaç var. Psikologlarımız günlük 50 anne ve çocuğuna çalışma yapıyor" dedi.

Ankara'dan gelen gönüllü doktor Meryem Ceyhan da deprem haberini aldığında çok üzüldüğünü söyledi. Ardından bölgeye gelmek için çalışmalara başladığını belirten Ceyhan, "Burada etkilenen insanlar vardı. Onlara yardım etmek istedim. Bizleri görünce mutlu oluyorlar. Çok üzülsem de onlara belli etmemeye çalışıyorum. Yaraları beraber saracağız." dedi. Bursa'dan gelen Muhammet Mustafa Kar ise vatandaşların sağlık ihtiyacını gidermek için sürekli görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Sağlık ihtiyacı olan köylere ulaşmak istedik. Mobil araçla muayeneler yaptık. İlaçlarını temin etmeye çalıştık. Toplamda 200 kadar kişinin muayenesini sağladık. Kronik hastalıkları olanların ilaçlarını temin ettik." ifadelerini kullandı.

Etiketler : depremzede gönüllü doktor

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