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21 Şubat 2023 Salı 17:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 17:00:00

Gönülden yardım

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Kastamonu'da yaşayan ve halk arasında kas erimesi olarak bilinen Limb Girdle Musküler Distrofi hastası veteriner hekim Mustafa Okumuş, yardım kuruluşu İHH'de gönüllü olarak görev alarak yardımları paketliyor.

Kastamonu'da yaşayan ve halk arasında kas erimesi olarak bilinen Limb Girdle Musküler Distrofi hastası veteriner hekim Mustafa Okumuş, yardım kuruluşu İHH'de gönüllü olarak görev alarak yardımları paketliyor.

Mustafa Okumuş "İHH'nın gönüllüsü değilim lakin gönülden gönüllü olarak geldim ve faaliyetlere katılıyorum. Elimden geldiğince de yardım etmeye çalışacağım çünkü oradakiler bizden yardım bekliyor" diyor.

Altı yaşında LGMD hastası olduğunu öğrenen Okumuş, yüzme kursları ve çeşitli spor aktivitelerine katılarak hastalığının ilerleme hızını düşürdü. Uludağ Üniversitesinde eğitim görürken yavaş da olsa yürüyebilen Okumuş, üniversite yıllarında birçok yardım kuruluşunda gönüllü olarak görev aldı. Kastamonu İl Tarım Müdürlüğüne 8 ay önce veteriner hekim olarak atanan 29 yaşındaki Okumuş, iki yıl önce hastalığı ilerlediği için akülü araç kullanmaya başladı. Akrabalarında da LGMD hastası bulunan Okumuş, yardımseverliği ve çalışma azmiyle yakınlarına örnek oluyor. Mesai saati bitince depremin ilk gününden bu yana Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'ne giden Okumuş, gece geç vakitlere kadar depremzedeler için yardımları paketleyip ürünleri ayrıştırıyor. Okumuş, iki yıldır yürüyemediğini söyledi. Gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmaya çalıştığını belirten Okumuş, "İşten çıktıktan sonra eve geçiyorum. Evden sonra İHH'nın oluşturduğu ekibe dahil oluyorum. Elimden geldiğince yardım ediyor ve ekip arkadaşlarımla güzelce sohbet ediyoruz. Sohbet ederken depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarına binaen burada hızlı bir şekilde paketlemelerimizi yapıyoruz." dedi.

"Depremzede kardeşlerimiz bizden yardım bekliyor"

Okumuş, iki yıldır akülü araç kullanmasına rağmen kendini engelli hissetmediğinin altını çizerek, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve bu şekilde insanlara faydalı olabileceğimi hatta örnek olabileceğimi düşünüyorum. İHH'nın gönüllüsü değilim lakin gönülden gönüllü olarak geldim ve faaliyetlere katılıyorum. Elimden geldiğince de yardım etmeye çalışacağım çünkü oradaki kardeşlerimiz bizden yardım bekliyor." ifadesini kullandı. İHH Başkanı Kadir Horuz ise afetin meydana geldiği günden bugüne bölgeye yardım faaliyetlerini devam ettirdiklerini kaydetti. Kastamonu'da büyük bir yardım seferberliği oluştuğuna vurgu yapan Horuz, "Tekerlekli sandalyeli Mustafa ağabeyimiz iş çıkışlarında bizlere yardımcı oluyor. Gücünün yettiğince gerek sahada gerek vakfımıza iş çıkışlarında geliyor. Allah ondan razı olsun. Mustafa gibi nice kardeşlerimiz, ağabeylerimiz sayesinde bir gönül zinciri oluşmuş oluyor afetzedelere. Bu gibi ağabeylerimiz sayesinde bu afeti de inşallah atlatacağız." diye konuştu.

Etiketler : Gönülden yardım İHH Mustafa Okumuş Limb Girdle Musküler Distrofi

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