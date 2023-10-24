Sakarya'daki öğrenciler yazdıkları mektuplarla Kuzey Makedonya'daki yaşıtlarıyla gönül köprüsü kuruyor. 400 öğrenci, Kuzey Makedonya'daki Türk çocuklara mektuplar yazdı. Kuzey Makedonya'daki Türk köyleri olan Skudrinje ve Mogorce'ye giderek hediye ve mektupları ileten yetkililer, buradaki öğrenciler tarafından ellerinde Atatürk portreli Türk bayrakları ve "Türkiye" sloganlarıyla karşılandı.

