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24 Ekim 2023 Salı 08:03:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 08:03:00

Gönül köprüsü

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Sakarya'daki öğrenciler yazdıkları mektuplarla Kuzey Makedonya'daki yaşıtlarıyla gönül köprüsü kuruyor.

Sakarya'daki öğrenciler yazdıkları mektuplarla Kuzey Makedonya'daki yaşıtlarıyla gönül köprüsü kuruyor. 400 öğrenci, Kuzey Makedonya'daki Türk çocuklara mektuplar yazdı. Kuzey Makedonya'daki Türk köyleri olan Skudrinje ve Mogorce'ye giderek hediye ve mektupları ileten yetkililer, buradaki öğrenciler tarafından ellerinde Atatürk portreli Türk bayrakları ve "Türkiye" sloganlarıyla karşılandı.

Etiketler : Sakarya Kuzey Makedonya Skudrinje ve Mogorc
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