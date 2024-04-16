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16 Nisan 2024 Salı 07:21:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 07:21:00

Gönül gözüyle eğitim

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Görme engelli Huri Öğretmen 19 yıldır minik öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Adana'da okul öncesi öğretmenliğini 19 yıldır sürdüren Huri Gökçe Ocakcı, azmiyle anaokulu öğrencilerine örnek oluyor. Çocukken geçirdiği ateşli hastalık sonucu sol gözünü tamamen kaybeden, sağ gözünde yüzde 90 görme kaybı oluşan 41 yaşındaki Ocakcı, "gönül gözüyle" yaklaştığı öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Huri öğretmen, "Engelimden dolayı tedirgin olan velilerim olmuştu. Onlara güzel bir iletişimle çocuklara olan sevgimi anlatarak bu sorunu da ortadan kaldırdım" dedi. Ocakcı, öğrencilerine, engelli bireylerin hayatın parçası olduğunu anlatmak için etkinlikler yaptığını anlattı.

Etiketler : okul adana eğitim
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