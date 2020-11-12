Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya Eskişehir'e hayran kaldı!

TRT 1’de ekrana gelen ‘Gönül Dağı’ dizisinde oynayan Nazlı Pınar Kaya, çekimlerin yapıldığı Eskişehir’e hayran kaldı. Sivrihisar’daki çekimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini, fırsat buldukça bölgenin doğal güzelliklerini, şehrin tarihi kültürel mekanlarını gezdiğini söyleyen Kaya, “Çekim mekanlarımızda atları izleme şansımız oluyor. Müthiş bir manzara… Doğanın kucağında, özgürlük timsali can dostlar onlar… Ben de kısmet olursa burada at ve okçuluk dersleri alacağım” dedi.

RECEP ASLAN

