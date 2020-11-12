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12 Kasım 2020 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 17:27:00

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya Eskişehir'e hayran kaldı!

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‘Gönül Dağı' dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, Eskişehir'e hayran kaldı.

TRT 1’de ekrana gelen ‘Gönül Dağı’ dizisinde oynayan Nazlı Pınar Kaya, çekimlerin yapıldığı Eskişehir’e hayran kaldı. Sivrihisar’daki çekimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini, fırsat buldukça bölgenin doğal güzelliklerini, şehrin tarihi kültürel mekanlarını gezdiğini söyleyen Kaya, “Çekim mekanlarımızda atları izleme şansımız oluyor. Müthiş bir manzara… Doğanın kucağında, özgürlük timsali can dostlar onlar… Ben de kısmet olursa burada at ve okçuluk dersleri alacağım” dedi.

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